Virtus Francavilla-Nocerina: a disposizione 60 biglietti per il settore ospiti

Tra i match in programma nella trentaduesima giornata del Girone H di Serie D spicca Virtus Francavilla-Nocerina. Giovedì 17 aprile, alla ‘Nuovarredo Arena’ padroni di casa alla ricerca di un posto nei playoff sfideranno la seconda in classifica. Nocerina che, come si legge in una nota diramata dalla compagine campana, potrà contare sul sostegno di 60 tifosi rossoneri, secondo quanto stabilito dalla Prefettura di Brindisi. Questo l’annuncio della Nocerina:

“Sono 60 i biglietti disponibili per il settore ospiti e destinati ai tifosi della Nocerina che vorranno assistere alla partita tra Virtus Francavilla e Nocerina in programma giovedì 17 aprile alle ore 15:00.

Lo ha deciso la Prefettura di Brindisi”.

