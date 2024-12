Bari, ‘Non ci sarà alcun aumento del canone mercatale’

Le preoccupazioni degli ambulanti sulla possibile revisione al rialzo del canone patrimoniale mercatale trovano una risposta chiara da parte Diego De Marzo, assessore al bilancio della città di Bari. Dopo l’allarme lanciato da Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti, arriva la rassicurazione ufficiale: “Non ci sarà alcun aumento del canone”.

Lo stesso Montaruli si è detto soddisfatto: “Sono rassicurato dalle parole dell’assessore De Marzo, che spero di incontrare presto. La sua precisazione è fondamentale per tranquillizzare gli ambulanti, molti dei quali erano già pronti ad abbandonare i mercati del capoluogo a fronte di eventuali rincari”.

Il sindacalista pugliese ha inoltre rilanciato la necessità di rafforzare il tavolo di concertazione con l’assessore Pietro Petruzzelli per affrontare le criticità del settore. “I mercati di Bari versano in condizioni di fatiscenza ed emergenza. Serve un piano di incentivi, anche tributari, per riportare gli ambulanti nei posteggi, molti dei quali sono ormai vuoti e necessitano di un nuovo bando, con criteri più adeguati”, ha concluso Montaruli.

L’appello è chiaro: unire le forze per salvare i mercati cittadini e garantire il loro rilancio.

