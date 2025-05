Tribunale dei Minori di Bari, la sala udienze al presidente Occhiogrosso

BARI – Sempre attento ai temi dell’infanzia, anche al di fuori dei ruoli della giustizia. Due anni fa si spegne, a 84 anni, Franco Occhiogrosso, storico presidente del Tribunale per i minori. Un pioniere della giurisprudenza di settore. Nel 2007, presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia di Firenze su decreto firmato in maniera congiunta dagli allora ministri Ferrero e Bindi; una personalità riconosciuta sul piano nazionale per competenza, professionalità e sensibilità. Una autorità che tanto ha dato tanto territorio e alle istituzioni che ha servito, in termini di attenzione nei confronti del sociale e del benessere della comunità barese, interpretando il suo ruolo sempre con rigore e umanità. Il lavoro condotto nell’ambito delle autorità giudiziarie minorile ha contributo alla crescita della comunità. Per questo, nelle scorse ore, il Tribunale dei minori di Bari ha deciso di intitolargli l’aula d’udienza.

