Luca Celestino nuovo condirettore di Coldiretti Bari e BAT

Luca Celestino, classe 1979, dottore commercialista e revisore contabile, è il nuovo condirettore di Coldiretti Bari e BAT. Originario di Cosenza, affiancherà il direttore regionale Pietro Piccioni nella guida della federazione provinciale.

In Coldiretti da 9 anni, Celestino ha ricoperto ruoli di rilievo come coordinatore gestionale di Coldiretti Basilicata e, per un breve periodo, della Puglia. Ha diretto le federazioni provinciali di Potenza e Chieti ed è stato vicedirettore regionale in Basilicata.

“La Coldiretti di Bari vuole contribuire a un progetto di sviluppo che rafforzi il sistema agroalimentare delle province di Bari e BAT. Per valorizzare il potenziale agricolo servono misure per contenere i costi di produzione, una fiscalità competitiva e interventi che favoriscano occupazione stabile, garantendo flessibilità e competitività alle imprese”, ha dichiarato Celestino.

