Matera, Bennardi sindaco: Conte chiude la campagna elettorale

Sarà Giuseppe Conte, presidente del M5S, a chiudere la campagna elettorale per il primo turno del candidato sindaco sindaco Domenico Bennardi, partecipando al comizio di giovedì prossimo, 22 maggio, alle 21 in piazza Vittorio Veneto.

Conte ha voluto fortemente sostenere il percorso identitario, coerente e coraggioso del Movimento 5 Stelle di Matera, riconoscendo il buon lavoro fatto da Bennardi negli ultimi quattro anni. M5S si presenta come unica forza nazionale del centrosinistra a Matera, unico vero e autentico partito dell’area riformista, al contrario del messaggio che vorrebbero far passare i componenti di alcune liste dello schieramento avversario, dove si è consumato un plateale inciucio politico, una mescolanza che non è positiva contaminazione, ma semplice opportunismo e carrierismo personale.

Il Movimento 5 Stelle ha avuto il coraggio di presentarsi con il proprio simbolo e la propria identità ben definita in una campagna elettorale dove la coerenza, gli ideali politici rappresentati proprio dai loghi di partito sono andati completamente smarriti, provocando disorientamento nei cittadini.

Conte ha seguito attentamente le dinamiche del Movimento 5 Stelle materano, apprezzando anche la lealtà con cui si è tentato di costruire un percorso virtuoso di centrosinistra, autenticamente riformista e identitario. Per tutte queste ragioni, il presidente ha deciso di sostenere il già sindaco Bennardi con un comizio in piazza.

