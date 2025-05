Sequestri lampi nel nord Barese, Di Feo: “forze dell’Ordine a lavoro”

Un fenomeno che sta seminando panico e insicurezza nella zona del nord Barese è quello dei sequestri rapidi ai danni di imprenditori e autotrasportatori. Le vittime vengono rapite per brevi periodi, tenute in ostaggio nelle campagne del sud Foggiano, e liberate dopo il pagamento di un riscatto che, in alcuni casi, si aggira su poche migliaia di euro. Gli episodi registrati sono stati due: uno qualche mese fa e l’altro nei giorni scorsi, entrambi con le stesse modalità che stanno alimentando la paura tra la popolazione e le categorie coinvolte.

Per fare fronte a questa crescente preoccupazione, la prefetta di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, ha presieduto oggi una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato anche i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle associazioni agricole locali. Il vertice è stato convocato per fare il punto sulla situazione e definire nuove strategie di contrasto.

“La nostra attenzione rimarrà alta”, ha dichiarato la prefetta, facendo riferimento ai sequestri che, pur essendo stati “isolati”, sono considerati gravi e preoccupanti. Le indagini sono in corso e vengono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di fare luce su questi episodi criminali.

Durante l’incontro, è stato ribadito l’impegno delle associazioni di categoria a collaborare attivamente con le forze di polizia, non solo attraverso la denuncia, ma anche incentivando la creazione di una cultura della sicurezza tra gli imprenditori. La prefettura ha esortato a promuovere l’adesione a consorzi e istituti di vigilanza per rafforzare la protezione del territorio.

La D’Agostino ha anche annunciato che la polizia intensificherà le attività di controllo con operazioni ad alto impatto, inclusi pattugliamenti provenienti da altre province, mentre i carabinieri potenzieranno ulteriormente la stazione di San Ferdinando di Puglia, avvalendosi anche di reparti specializzati nelle prossime settimane.

