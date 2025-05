Bisceglie, la panchina viola contri l’isolamento

Una panchina viola per dare voce al silenzio dell’isolamento: presidio di resistenza contro l’indifferenza, parte di un cammino più ampio verso una città, Bisceglie, che non dimentica le persone affette da demenza e supporta le loro famiglie. L’inaugurazione in piazza San Francesco.

