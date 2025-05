Fiumi di droga dall’Albania a Bari, sgominato traffico internazionale

BARI – Avrebbero messo su un vero e proprio cartello criminale della droga con tanto di capacità imprenditoriale capace di gestire vere e proprie “holding criminali” e in grado di rifornire gruppi mafiosi egemoni nella città di Bari. Con l’accusa di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, riciclaggio e abuso d’ufficio, la Dda della procura di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, sotto il coordinamento di Eurojust, hanno sgominato un grande gruppo criminale con base a Durazzo che avrebbe rifornito due associazioni criminali – una barese e l’altra albanese ma presente nel capoluogo – le quali, a loro volta, dopo il “taglio” e confezionamento in panetti, avrebbero rifornito all’ingrosso le organizzazioni del territorio interessate a ricevere l’eroina e la cocaina – di qualità – proveniente rispettivamente dalla Turchia e dall’America Latina. Cinquantadue le misure cautelari di cui 49 in carcere. In manette sono finiti anche i vertici di una potente famiglia egemone a Durazzo, un comandante e un agente della Polizia albanese, un avvocato e 6 autisti di autobus di linea internazionale tramite i quali il denaro contate sarebbe stato trasportato dalla Puglia in Albania. Sequestrati anche beni per diversi milioni di euro tra 9 appartamenti, 4 Società, 7 conti correnti e 3 autovetture e, in Albania, immobili, 2 società di costruzioni, 4 ristoranti di lusso, un’agenzia Immobiliare, una rete televisiva.

L’operazione Ura inizia già nel 2016. In questi anni dall’Albania e dal Nord Europa a Bari sono arrivati carichi di droga, come per i 255 chili di eroina “pura” e cocaina “pura” scoperti, trasferiti tramite corrieri internazionali. Sono state inoltre ricostruite consegne di denaro contante a pagamento della droga per importi superiori anche a mezzo milione di euro. Documentati il trasferimento di oltre 500mila dollari dall’Albania all’America Latina, versati come anticipo per l’acquisto di una partita di 500 chili di cocaina spedita dall’Ecuador, ed episodi di abuso d’ufficio. Fondamentale per l’operazione la decriptazione delle chat della piattaforma Sky Ecc. I due clan nel capoluogo, poi, avrebbero distribuito la droga agli altri gruppi affiliati, dal Barese al Salento.

I riscontri utilizzati per dimostrare l’operatività delle tre associazioni criminali transnazionali hanno riguardato un sequestro di 3 milioni di euro a Durazzo nonché i sequestri di oltre 30 chili di eroina e alcuni “laboratori artigianali” adibiti, tra Bari e provincia, al taglio e confezionamento della droga in panetti; 2 tonnellate di cocaina al porto di Rotterdam, in Olanda; di 932 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria); e di 400 chili di Hashish a Noicattaro (Bari).

