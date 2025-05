Serie D/H, il Martina trionfa nel progetto ‘Giovani D Valore 2024/25’

Con la conclusione della stagione di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato la classifica definitiva di ogni girone relativa al progetto “Giovani D Valore”.

Il progetto

La Lega Nazionale Dilettanti, insieme al Consiglio del Dipartimento Interregionale, ha istituito un nuovo progetto volto a valorizzare le società che promuovono una vera politica giovanile all’interno dei propri organici. L’iniziativa, che ha coinvolto le squadre partecipanti al Campionato di Serie D 2024/2025, premia i club che incentivano l’impiego di giovani, con particolare attenzione a quelli cresciuti nel proprio vivaio.

Per ciascun girone, verranno riconosciute cinque società virtuose che si sono distinte per il maggior utilizzo di calciatori provenienti dal settore giovanile durante le gare ufficiali.

Girone H, la classifica finale

Nel girone interessato, a dominare la speciale classifica è il Martina, che ha totalizzato 692 punti, affermandosi come esempio di eccellenza nella valorizzazione del talento giovanile. Al secondo posto il Fasano con 392 punti, seguito dall’Ischia con 337 punti. Quarta posizione per la Virtus Francavilla a quota 312 punti, mentre chiude la top five il Matera, con 267 punti.

Un riconoscimento importante che premia la lungimiranza delle società capaci di guardare al futuro, investendo nei giovani e nel proprio territorio.

