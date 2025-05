Tumore polmone, somministrato a Bari primo vaccino terapeutico

Terapia basata su mRNA per rafforzare le difese immunitarie dei pazienti oncologici già sottoposti a chirurgia, chemioterapia e immunoterapia

All’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è stata somministrata la prima dose di vaccino terapeutico a mRNA contro il tumore del polmone, nell’ambito di uno studio clinico internazionale che coinvolge dieci centri in tutta Italia. Il centro oncologico barese è l’unico in Puglia ad aver avviato l’arruolamento dei pazienti.

Il vaccino in sperimentazione, denominato V940, è frutto della collaborazione tra le aziende farmaceutiche Moderna e MSD (Merck, Sharp e Dohme), ed è oggetto di studi sia per il melanoma che per il carcinoma polmonare. Si tratta di una terapia personalizzata basata su mRNA, progettata per rafforzare le difese immunitarie dei pazienti oncologici già sottoposti a chirurgia, chemioterapia e immunoterapia.

Il vaccino viene sviluppato a partire dal campione chirurgico del paziente, da cui viene estratto un RNA messaggero costruito in base alla firma mutazionale del tumore. In questo modo, il sistema immunitario del paziente è stimolato a riconoscere ed eliminare le eventuali cellule tumorali residue, con l’obiettivo di ridurre le recidive.

Alla prima somministrazione ha fatto seguito l’arruolamento di altri 15 pazienti in attesa di ricevere il trattamento.

“Il nostro Istituto partecipa con entusiasmo a questo importante studio internazionale”, ha dichiarato Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell’Istituto. “Siamo orgogliosi di offrire ai pazienti una possibilità terapeutica in più. L’oncologia moderna si muove sempre più verso cure personalizzate, precise e su misura. Ringrazio l’intero team di oncologia toracica per il lavoro svolto”.

“Il tumore al polmone è una delle forme di cancro più diffuse e con il maggior tasso di mortalità”, ha spiegato Domenico Galetta, responsabile dell’oncologia medica toracica e Principal Investigator dello studio. “Il vaccino terapeutico rappresenta un’opportunità innovativa per i pazienti operati, ancora esposti al rischio di recidiva. I risultati ottenuti in precedenti studi incoraggiano a proseguire in questa direzione, strategica per l’oncologia del futuro”.

