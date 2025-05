Lavoro e occupazione: Cisl Puglia a congresso

BARI – Partecipazione, sicurezza e inclusione sono i temi al centro del dibattito congressuale della Cisl Puglia. Ad aprire i lavori del XIV congresso, il segretario generale Antonio Castellucci che ha subito elencato i numeri del lavoro in Puglia con un incremento occupazionale di circa 11mila nuovi lavoratori nel 2024, con +0,5%. La situazione resta però abbastanza critica soprattutto per i giovani tra 15 e 29 anni, il cui tasso di occupazione è stagnante al 28,4%. Per affrontare queste problematiche è necessaria una programmazione a lungo termine e interventi mirati.

Di ex Ilva e Referendum, invece ha parlato il segretario generale Daniela Fumarola. Sull’indagine referendaria ha spiegato la posizione della Confederazione mentre per lo stabilimento di Taranto servirebbe un intervento mirato

