Potenza: processo Ilva rinviato al 13 giugno

E’ ripreso nel palazzo di giustizia di Potenza il processo “Ambiente svenduto” per il presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva di Taranto.

Oggi è stata oggi è stata richiesta l’estensione della chiamata di responsabile civile da alcune parti che non l’avevano già fatto, il giudice per l’udienza preliminari, Francesco Valente, li ha ammessa limitamenti ai soli che avevano avanzato la richiesta in fase di costituzione.

I vari responsabili civili – tra cui la Società Riva e la Regione Puglia – si sono opposti alla chiamata in causa e i loro avvocati hanno depositato delle memorie eccependo la richiesta di chiamata in causa.

Sulle richieste delle parti civili e sulle opposizioni delle difese, il Giudice si è riservato rinviando alla prossima udienza fissata per il 13 giugno; in quella circostanza essendo quasi terminate le formalità di rito, potrebbe prendere la parola il pubblico ministero

