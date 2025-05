Corato, droga e ordigni esplosivi: un arresto

Un’operazione straordinaria della Polizia ha portato all’arresto di un uomo a Corato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di oggetti atti a offendere e detenzione illegale di esplosivi.

L’intervento è scaturito da un controllo su un’autovettura risultata priva di copertura assicurativa. Il conducente, apparso nervoso, è stato sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti 380 grammi di marijuana e hashish, suddivisi in numerose dosi pronte per lo spaccio, occultati nel bagagliaio e sotto la leva del cambio. Sequestrati anche materiali per il confezionamento, bilancini di precisione, una mazza da baseball e quattro ordigni esplosivi artigianali, cilindrici e con elevato potenziale deflagrante.

Il personale specializzato del Nucleo Artificieri della Questura di Bari, intervenuto sul posto, ha rilevato l’illegalità e la pericolosità dei manufatti esplosivi.

Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Trani, che coordina le indagini, e successivamente convalidato.

Al termine delle attività, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Trani. All’esito dell’udienza di convalida, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author