Pallamano A/M Gold, Junior Fasano chiude il 2024 con una vittoria

La Junior Fasano conclude l’anno con il sorriso, superando in casa il Secchia Rubiera per 30-27 nella seconda giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25. Un successo importante che proietta i campioni d’Italia verso la lunga pausa natalizia e i Mondiali, in programma tra Croazia e Danimarca.

Nonostante il controllo del match da parte dei padroni di casa, la sfida al palazzetto di contrada Vigna Marina è rimasta viva fino alla sirena, complice la determinazione della squadra emiliana, capace di mettere in difficoltà i biancazzurri in più occasioni. Dopo un avvio equilibrato, con il Secchia Rubiera avanti 8-9 al 19’, la Junior ha ribaltato il risultato grazie a un break di 3-0, chiudendo il primo tempo sul 14-12.

Nella ripresa, i ragazzi di coach Domenico Iaia, orfani di Beharevic (a referto ma non impiegato), sono stati più incisivi, allungando fino al +6 (22-16) al 40’. Nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti, tornati sul -2 al 48’ (23-21), Fasano ha saputo mantenere la lucidità nei momenti chiave, chiudendo il match sul 30-27.

Coach Iaia: “Soddisfatto, ma possiamo migliorare”

«Senza Beharevic abbiamo provato una difesa diversa, con Mizzoni e Beorlegui che hanno fatto molto bene. Tuttavia, in attacco abbiamo commesso qualche errore nei momenti decisivi. Nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto finora e sono certo che il meglio arriverà nella seconda parte di stagione», ha commentato il tecnico Iaia.

Prossimi impegni

La Junior Fasano tornerà in campo l’8 febbraio contro il Cassano Magnago, ma alcuni giocatori saranno già impegnati nelle prossime settimane: Davide Pugliese e Alessandro Leban parteciperanno a uno stage con la Nazionale, con l’obiettivo di strappare una convocazione per i Mondiali.

Junior Fasano-Secchia Rubiera 30-27 (14-12 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 1, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 1, Leban, Cantore 7, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Capello Cardozo 3, Mizzoni 4, Legrottaglie, Beorlegui 4, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Secchia Rubiera: Rivi, Bortolotti 2, Errico 4, Oleari, Kasa 1, Bartoli 3, Gonzalez Parra, Hila 1, Giovanardi 1, Moreno De La Santa Jimenez 12, Strada 3, Bonassi, Canelli, Mazzilli. All.: Linda Lusetti.

Arbitri: Anastasio-Zappaterreno.

Classifica aggiornata

Conversano* e Cassano Magnago 24; Merano 23; Siracusa e Bozen 22; Raimond Sassari* 21; Junior Fasano 15; Brixen 14; Sparer Eppan 13; Pressano 11; Chiaravalle 8; Cingoli 5; Camerano 4; Secchia Rubiera 2. *Una partita in meno.

Prossimo turno (8/02): Junior Fasano-Cassano Magnago.

