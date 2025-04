Puglia protagonista al Grand Prix Centro Italia MTB: poker di successi giovanili

La Puglia si mette in mostra nel panorama nazionale della mountain bike con una prestazione da incorniciare al Grand Prix Centro Italia MTB. I giovani atleti del settore fuoristrada tornano a casa con ben quattro maglie di leader conquistate nelle categorie maschili Esordienti e Allievi, segno evidente della crescita del movimento ciclistico regionale.

A inaugurare la giornata trionfale ci ha pensato Luciano Schettini, autore di una prova maiuscola tra gli Esordienti del secondo anno, imponendosi con decisione grazie a doti tecniche e caratteriali fuori dal comune. Subito dopo è arrivata la conferma di Alberto Malerba, che si è imposto tra gli Esordienti del primo anno al termine di una gara tirata e combattuta.

Anche tra gli Allievi il bilancio è stato più che positivo: Marco Sicuro ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Allievi I° anno, mentre Walter Vaglio, già campione italiano, ha trionfato tra gli Allievi II° anno con una condotta di gara impeccabile dal punto di vista tattico.

Quattro primi posti che non solo portano in Puglia altrettante maglie, ma lanciano un segnale forte al panorama nazionale: la regione è presente e in costante crescita.

Un pizzico di delusione arriva dalla categoria Juniores, dove Marco Russo, in lotta per le prime posizioni, ha dovuto rallentare a causa di un problema tecnico, chiudendo comunque in 21ª posizione con onore. Meglio è andata a Ivan Diomede, che ha portato a termine la sua gara con giudizio, conquistando un buon 6° posto.

Tra le donne, Alessia Russo ha ben figurato nella categoria Esordienti, centrando la quinta posizione e mostrando margini di crescita per le prossime gare. Nella prova promozionale dedicata alla categoria G6, applausi per Jacopo Sciatta, che ha chiuso in quarta posizione, confermando l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile.

