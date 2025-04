Atletica: a Matera i regionali FISDIR: in pista sport, inclusione e talento

Domani, martedì 15 aprile 2025, a partire dalle 10:00, il Campo Scuola “Raffaele Duni” ospiterà i campionati regionali di Atletica Leggera FISDIR, un appuntamento che unisce agonismo, inclusione e condivisione.

La manifestazione, promossa dalla Pegaso AIAS di Matera con il patrocinio del Comune di Matera e del Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, si svolge sotto l’egida della FISDIR Basilicata, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Sarà una giornata speciale, gli atleti con disabilità intellettivo-relazionali, sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico si confronteranno nelle principali specialità dell’atletica leggera: corsa, salto in lungo, lancio del vortex e altre prove che metteranno in evidenza impegno, abilità e passione.

La FISDIR, che in Italia conta oltre 11.000 tesserati (circa 130 in Basilicata), promuove lo sport come strumento di autonomia, integrazione e crescita personale. I Campionati Regionali rappresentano quindi non solo una competizione, ma anche un’occasione per celebrare la forza dello sport come motore di inclusione sociale.

«Ogni traguardo tagliato su questa pista è una vittoria per l’intera comunità», sottolineano gli organizzatori che invitano cittadini, scuole e famiglie a partecipare numerosi per sostenere gli atleti protagonisti della giornata.

