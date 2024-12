Futsal C1/M, Azzurri Conversano ai quarti di Coppa Italia

Un gol decisivo di Andrea Gentile, a poco più di un minuto dal termine, regala agli Azzurri Conversano il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C1. Sul parquet del PalaSanGiacomo, la squadra del patron Mino De Girolamo supera il Cus Foggia per 3-2, riscattando la recente sconfitta in campionato con i rossoneri e guadagnandosi il secondo turno contro la Grimal Barletta.

La partita

Nonostante diverse assenze importanti, mister Giliberti schiera un quintetto composto da Sibilia, Sciannamblo, Caradonna, Renna e Lomele. Dall’altra parte, Natale Coccia risponde con Tatulli, Rossa, Minopoli, Lupoli e Giuseppe Bruno, ma deve rinunciare a Laccetti e Salvatore Bruno.

Il Cus Foggia parte forte e trova il vantaggio dopo soli tre minuti grazie a Lupoli. Gli Azzurri però reagiscono con il giovane Lomele, che firma il pareggio a metà primo tempo, segnando la sua prima rete nel futsal dei grandi. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nella ripresa, Renna riporta avanti i padroni di casa, ma Lupoli risponde subito, centrando la sua doppietta personale. A quel punto, il match diventa una vera sfida tattica: entrambe le squadre sanno che un altro gol potrebbe essere decisivo. Al 18° minuto, è Andrea Gentile a risolvere la partita con il gol del definitivo 3-2, resistendo poi agli ultimi assalti del Foggia in power-play.

A fine gara, il match-winner Andrea Gentile ha dichiarato: “Volevamo tantissimo questa vittoria e siamo contenti di aver centrato l’obiettivo. È stato un periodo complicato per noi, e battere il Foggia non era semplice. Questo successo dimostra quanto siamo un gruppo unito e ci dà fiducia per i prossimi impegni”.

Azzurri Conversano-Cus Foggia 3-2 (p.t. 1-1)

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Chiarappa, D’Ecclesiis, Gentile, Marinelli, Sciannamblo, Renna, Lomele, Caradonna, Maurantonio, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Cus Foggia: Tatulli, Paolantonio, Sciotti, Della Dalia, Bruno G., Roseto, Minopoli, Gesualdi, Lupoli, Rossa, Aprile. All.: Natale Coccia.

