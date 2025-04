Futsal A/M, cresce il vivaio del Manfredonia: l’Academy punta sul futuro

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si gioca la permanenza in Serie A, ma guarda già al domani con il progetto Futsal Academy, fiore all’occhiello del club. Dopo il primo anno dal rilancio, il bilancio è positivo: competenza, passione e formazione sono i pilastri che hanno guidato l’intero settore giovanile.

Riconosciuta dalla FIGC come Club di Primo Livello, la società sipontina ha investito energie e risorse nella crescita dei propri atleti. A cominciare dall’Under 19 Nazionale, che chiuderà la stagione domenica 13 aprile alle 11 al PalaScaloria contro il Bitonto. Niente playoff, ma tante prestazioni di qualità, merito del lavoro di mister Moura e D’Urso, con una rosa giovane e brillante.

Ottimi risultati anche per le Under 17 e 15 Regionali, entrambe qualificate ai playoff dopo una stagione di transizione che ha superato ogni aspettativa. Progetti come l’Excellence Programme e i Winter Stages hanno dato nuova linfa al vivaio, seguiti da figure tecniche esperte come Giuseppe Ese.

Attiva anche la Scuola Calcio, che anima il palazzetto con entusiasmo, guidata dagli istruttori Valentina Greggio, Federico Guerra e i dirigenti Lucia Castriotta e Donato Fortunato.

Il club guarda avanti: nuove collaborazioni, come quella con la Polisportiva Venosa, stanno gettando le basi per un network di crescita condivisa, aperto a chiunque condivida i valori fondanti del progetto.

A Manfredonia il futuro si costruisce partendo dai giovani: dalla passione sui campetti ai riflettori della Serie A, passando per un percorso fatto di formazione, identità e orgoglio territoriale.

