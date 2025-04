Pallamano A/M Bronze, Serrra Fasano-Teramo: in palio la Serie A Silver

Sabato 12 aprile la palestra Zizzi ospiterà una vera e propria finale: l’Innotech Serra Fasano sfida i Lions Teramo in un confronto diretto che può valere l’accesso alla prossima Serie A Silver. Fischio d’inizio alle 17:30, ingresso gratuito, arbitri Bertini e Bozzanga.

Le due squadre sono appaiate a 16 punti in classifica, a due giornate dalla fine della regular season del girone B di Serie A Bronze. In palio ci sono ancora tre posti per la promozione e la corsa è apertissima, con quattro squadre racchiuse in appena due punti. A rendere il tutto ancora più appassionante, ci sarà in contemporanea l’altro scontro diretto tra Tavarnelle e Modena.

I fasanesi cercano riscatto dopo la beffa subita a Chieti, quando, nonostante un vantaggio di cinque reti, hanno subito la rimonta nell’ultimo quarto di gara. Capitan Giannoccaro suona la carica: «Contro il Teramo ci giochiamo una stagione. Servirà una gara perfetta e il sostegno del nostro pubblico per raggiungere un obiettivo che vogliamo fortemente».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Francesco Guarini: «Sabato scorso abbiamo sprecato una chance, ma restiamo fiduciosi. In casa abbiamo dimostrato di sapere tenere testa a chiunque. Daremo tutto».

Classifica (con asterisco chi ha una gara in più): Chieti* 25, Monteprandone* 24, Innotech Fasano, Teramo, Modena 16, Tavarnelle 14, Casalgrande* 11, Noci 4, Altamura 2.

Le altre gare dell’8ª giornata di ritorno: Tavarnelle-Modena, Monteprandone-Chieti, Altamura-Noci. Riposa Casalgrande.

