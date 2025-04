Futsal B/F, Soccer Altamura tempo di playoff: derby da dentro o fuori

Archiviata la delusione per l’eliminazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Soccer Altamura è pronta a tuffarsi nei playoff del girone C di Serie B femminile di calcio a 5. Alle 17.00 di domenica 14 aprile, al PalaPiccinni le biancorosse affronteranno in gara secca la Virtus Cap San Michele per l’accesso al turno successivo.

Sarà la quarta sfida stagionale tra le due formazioni: una vittoria per parte in campionato e successo altamurano in Coppa Italia. Un derby sempre molto acceso, che promette spettacolo anche in questa nuova sfida ad alta tensione.

A presentare la gara è capitan Difonzo: “Le Final Eight sono state un’esperienza unica, la nostra prima qualificazione. È stata dura uscire così, ma ora dobbiamo guardare avanti. Domenica ci aspetta un’altra grande prova e daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo”.

A dirigere il match saranno gli arbitri Massimo Albano Strucco di Napoli e Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia, con Vincenzo Buzzacchino di Taranto al cronometro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Streaming TV.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author