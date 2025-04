Pallamano A/M Gold, Junior Fasano a Eppan per blindare la salvezza

Ultimo impegno di una settimana intensa per la Junior Fasano, che sabato 12 aprile alle ore 19 sarà di scena ad Appiano sulla Strada del Vino contro lo Sparer Eppan, nella Palestra Raiffeisen, per la 10a giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25.

All’andata i campioni d’Italia si imposero con un netto 38-28, ma la trasferta di domani si preannuncia tutt’altro che semplice. I fasanesi, reduci dalla buona prestazione nel derby perso con Conversano (26-29), sono attualmente a 18 punti, solo uno in più degli altoatesini di coach Marcello Rizzi, vittoriosi nel turno infrasettimanale a Bolzano (35-36).

«Ci servono ancora due punti per raggiungere la tranquillità – ha spiegato il tecnico fasanese Domenico Iaia – e questa è la prima occasione per ottenerli. Il lavoro fatto finora ha dato buoni frutti, ma dobbiamo chiudere al meglio questo ciclo di gare ravvicinate, nonostante le fatiche e la rosa ridotta».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su PallamanoTV (clicca qui per il link) e sarà arbitrata dai signori Carrino e Pellegrino, con Cropanise come commissario di gara.

Il programma completo della 23ª giornata:

Raimond Sassari – Publiesse Chiaravalle

Albatro Siracusa – Macagi Cingoli

Camerano – Alperia Black Devils Merano

Conversano – Cassano Magnago

Pressano – Bozen

Sparer Eppan – Junior Fasano

Brixen – Secchia Rubiera

