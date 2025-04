Futsal A/F, Bitonto a Lamezia: testa al campionato dopo la Coppa

Dopo la storica conquista della terza Coppa Italia consecutiva, il Bitonto C5 Femminile archivia la festa e torna a concentrarsi sul campionato. Sabato 13 aprile, alle ore 18, le neroverdi saranno impegnate in trasferta al Palasparti contro il fanalino di coda Royal Team Lamezia.

Una sfida da non sottovalutare, nonostante i soli sei punti in classifica delle calabresi, come sottolinea il tecnico Gianluca Marzuoli: «La vittoria della Coppa è stata straordinaria, arrivata senza una vera preparazione, ma ora dobbiamo tornare con i piedi per terra. La corsa playoff è ancora apertissima e ogni punto sarà decisivo per il piazzamento finale. Giocarsi le gare decisive in casa o in trasferta può fare la differenza».

Determinata anche Alessia Grieco, protagonista nella Final Eight: «Vincere e segnare in una finale dopo tre sconfitte è stato magico, ma ora dobbiamo tornare concentrate. Il Lamezia è una squadra che non molla e sabato ci attende una battaglia vera».

La partita sarà diretta da Marco Lupo e Davide Zingariello, al cronometro Salvatore Freccia. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author