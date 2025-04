Sciabola U14, Beatrice Melino (Dauno Foggia) sul podio a San Severo

SAN SEVERO – Beatrice Melino del Circolo Schermistico Dauno è l’unica atleta pugliese a salire sul podio nella seconda prova del Gran Prix Under 14 “Kinder Joy of Moving” di sciabola, disputata al Palazzetto “Falcone e Borsellino” di San Severo. La giovane foggiana ha conquistato il terzo posto nella categoria Bambine, superando Dedola (San Severo), Ruggio (Fides Livorno) e Migliaccio (Somma Vesuvio), prima di arrendersi in semifinale alla futura vincitrice Margherita Maceo (Virtus Bologna).

Tutti i vincitori delle otto gare disputate

Giovanissime : trionfo per Melissa Raggi (Club Scherma Roma), che batte Rahel Valerio (Lame Tricolori) per 10-3. Terzo posto per Martina Lucente (Scherma Ariccia) e Giorgia Di Prospero (Accademia Musumeci Greco Roma).

: trionfo per Melissa Raggi (Club Scherma Roma), che batte Rahel Valerio (Lame Tricolori) per 10-3. Terzo posto per Martina Lucente (Scherma Ariccia) e Giorgia Di Prospero (Accademia Musumeci Greco Roma). Ragazze : successo di Vittoria Maria Parma (Società del Giardino Milano), che supera in finale Immacolata Ammendola (Champ Napoli). Sul podio anche Ginevra Izzo e Sara Maria Petrianni (Scherma Ariccia).

: successo di Vittoria Maria Parma (Società del Giardino Milano), che supera in finale Immacolata Ammendola (Champ Napoli). Sul podio anche Ginevra Izzo e Sara Maria Petrianni (Scherma Ariccia). Allieve : derby vinto da Nicole Martini su Giulia Iacolare, entrambe della Scherma Ariccia. Terze Aquili (Frascati) e Forgetta (Scherma Ariccia).

: derby vinto da Nicole Martini su Giulia Iacolare, entrambe della Scherma Ariccia. Terze Aquili (Frascati) e Forgetta (Scherma Ariccia). Maschietti : vince Federico Sciullo (Scherma Ariccia) su Mathis Cazzin (Società del Giardino Milano). Bronzo per Alderigi (Fides Livorno) e De Margheriti (Frascati).

: vince Federico Sciullo (Scherma Ariccia) su Mathis Cazzin (Società del Giardino Milano). Bronzo per Alderigi (Fides Livorno) e De Margheriti (Frascati). Giovanissimi : netto 10-2 di Leonardo Presta (Scherma Ariccia) su Diego Tuzzolino (CH4 Torino). Terzi Esposito e Viale (Champ Napoli).

: netto 10-2 di Leonardo Presta (Scherma Ariccia) su Diego Tuzzolino (CH4 Torino). Terzi Esposito e Viale (Champ Napoli). Ragazzi : titolo a Lorenzo Casabianca (Accademia Musumeci Greco Roma), 15-7 su Davide Teti (Scherma Ariccia). Terzi Pizza (Puliti Lucca) e Moroni (Scherma Ariccia).

: titolo a Lorenzo Casabianca (Accademia Musumeci Greco Roma), 15-7 su Davide Teti (Scherma Ariccia). Terzi Pizza (Puliti Lucca) e Moroni (Scherma Ariccia). Allievi: vince Antonio Langella (Champ Napoli), 15-11 su Leonardo Falchieri (Virtus Bologna). Terzi Sciullo (Scherma Ariccia) e Di Lauro (Club Scherma Roma).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author