Lecce, tentato furto in gioielleria: inseguimento e arresto dopo schianto

Nelle prime ore del mattino, un tentativo di furto alla gioielleria Jacovelli in Piazza Mazzini ha scatenato un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro cittadino, conclusosi con l’arresto di uno dei malviventi e il recupero della refurtiva.

Intorno alle 5:00, una banda composta da almeno tre individui ha tentato di introdursi nell’esercizio commerciale, forzando la serranda e infrangendo la vetrina dell’ingresso. L’intervento tempestivo delle volanti della Polizia ha interrotto il colpo, costringendo i ladri alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio, risultata rubata.

Durante la fuga, i malviventi hanno disseminato la strada con barre chiodate nel tentativo di ostacolare l’inseguimento delle forze dell’ordine. Tuttavia, l’auto dei fuggitivi ha perso il controllo, schiantandosi contro la vetrina di un negozio di ottica in via 95° Reggimento Fanteria. Uno dei ladri, un pregiudicato 33enne originario di Brindisi, è stato arrestato sul posto, mentre gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi a bordo di un altro veicolo.

All’interno dell’auto utilizzata per la fuga, gli agenti hanno rinvenuto arnesi da scasso, passamontagna e gran parte della refurtiva, composta da gioielli per un valore stimato di circa 200.000 euro. Il bottino è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare e rintracciare i complici in fuga. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccolgono testimonianze utili per chiarire il ruolo di ciascun individuo coinvolto nel tentativo di furto.

