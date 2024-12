Futsal, Bernalda vola in Coppa Divisione con uno scatenato Castano

Il Bernalda Futsal continua a brillare in Coppa Divisione, superando l’Itria al PalaCampagna con un netto 5-2. Protagonista assoluto il giovane bomber Castano, autore di ben quattro reti, intervallate dal gol di Eletto. La squadra lucana ha imposto il proprio ritmo grazie a una condotta di gara aggressiva e risoluta.

La partita

Il tecnico Volpini schiera un quintetto iniziale composto da Zito, Sali, Eletto, Castano e Carella. L’Itria risponde con Fanelli, Miuli, Rosato, Antonio Semeraro e Aquaro. Dopo un avvio equilibrato, la sfida si accende al 4’: Fanelli porta in vantaggio i pugliesi con un tiro sotto l’incrocio (0-1). Il Bernalda reagisce immediatamente, trovando il pari con Castano (1-1) e passando in vantaggio al 7’ grazie alla rete di Eletto, servito magistralmente da Carella (2-1). L’Itria non molla e al minuto 8 trova il pareggio con Rosato su calcio di punizione (2-2).

La partita si mantiene vivace: dopo alcune occasioni da entrambe le parti, Castano sigla il 3-2 al 14’, sfruttando una respinta di Fanelli. I padroni di casa sfiorano l’allungo con Sarli, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio minimo dei lucani.

Secondo tempo dominato

Nella ripresa, l’Itria cerca il pari, ma il Bernalda controlla e punisce. Castano realizza il 4-2 al 5’ su una ribattuta, e poco dopo firma il poker personale al 7’, superando il portiere in dribbling (5-2). La squadra di Volpini continua ad attaccare, ma il portiere pugliese Fanelli evita un passivo ancora più pesante.

L’Itria tenta di accorciare le distanze con tiri dalla distanza, senza però trovare fortuna. La partita termina con il meritato successo del Bernalda, che prosegue il suo cammino in Coppa Divisione.

BERNALDA FUTSAL-ITRIA 5-2

Marcatori: 4’ p.t. Fanelli (I), 4’ p.t. Castano (B), 7’ p.t. Eletto (B), 8’ p.t. Rosato (I), 14’ p.t., 5’ s.t., 7’ s.t. Castano (B).

Bernalda Futsal: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Scarnato, Carella, Cirigliano, Musillo, Digiorgio, Sarli, Lovecchio. All. Volpini.

Itria: Mastrovito, Miuli, Gianfrate, Loparco, Aquaro, Borselli, G. Semeraro, A. Semeraro, D’Aversa, Fanelli, Rosato, Bufano. All. Convertini.

Arbitri: Lodi (Crema), Panico (Foligno), Ostuni (Bari).

Ammoniti: Eletto (B), Carella (B), Miuli (I).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author