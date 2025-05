Tennis, Jasmine Paolini domina Gauff e vince gli Internazionali d’Italia

La tennista toscana interrompe un digiuno italiano che durava da 40 anni quando a trionfare, nel 1985, fu Raffaella Reggi

Un’impresa memorabile quella di Jasmine Paolini, che ha conquistato il titolo femminile degli Internazionali d’Italia, spezzando un digiuno lungo quarant’anni per il tennis italiano. L’atleta toscana ha superato in finale l’americana Coco Gauff, numero 3 del ranking mondiale, con un netto 6-4, 6-2, in un match durato un’ora e ventinove minuti.

Paolini è la prima tennista italiana a imporsi al Foro Italico dal 1985, quando a trionfare fu Raffaella Reggi. La vittoria rappresenta il terzo titolo WTA in carriera per la 28enne azzurra, il secondo nella categoria 1000 dopo il successo di Dubai 2024.

La prestazione della tennista italiana è stata solida e lucida dal primo all’ultimo scambio. Intensità, profondità nei colpi e una strategia tattica efficace hanno consentito a Paolini di tenere testa e superare l’avversaria statunitense, portandola spesso fuori ritmo e costringendola all’errore.

Al termine del match, visibilmente emozionata, la campionessa ha condiviso la sua gioia ai microfoni di Sky Sport: “È un’emozione enorme, me la sto godendo al massimo. Sono contenta: sono entrata in campo con le idee chiare, ho giocato un buon tennis e facevo scorrere bene la palla”.

Un ringraziamento speciale è andato anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente sugli spalti del Foro Italico: “Grazie al presidente Mattarella, sono felice della sua presenza: noi siamo andati al Quirinale e lui è venuto qui”.

Un trionfo che proietta Jasmine Paolini al numero 4 della classifica mondiale, confermandola tra le protagoniste assolute del circuito femminile.

