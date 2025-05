Tutto pronto per la 66ª Coppa Selva di Fasano: 171 al via e 11 vip

La Coppa Selva di Fasano entra nel vivo con il completamento delle verifiche tecnico-sportive che hanno autorizzato 171 piloti a prendere parte alla 66ª edizione della competizione. L’evento, valido come seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, animerà il weekend del 17 e 18 maggio con prove e gara su due manche lungo i 5.600 metri del tracciato tra Fasano e la Selva di Fasano.

Il percorso, che si snoda dalla SS172 “dei Trulli” fino a via Toledo, è stato predisposto per accogliere le auto in gara, con chiusura al traffico a partire dalle ore 7:00. Le prove ufficiali si terranno sabato a partire dalle 8:30, mentre domenica si disputerà la gara, con la classifica stilata sulla somma dei tempi.

Tra i protagonisti attesi, spiccano quattro nomi di peso: il siciliano Francesco Conticelli su Nova Proto NP01 e il potentino Achille Lombarti su Osella PA30 Judd V8, che si contenderanno il primato in classe 3000. In classe 2000, il confronto sarà tra il giovane Luigi Fazzino su Osella PA 2000 Turbo e il locale Francesco Leogrande alla guida della Osella PA21 4C Turbo. Tutti puntano alla vittoria assoluta.

La manifestazione, organizzata come sempre da Egnathia Corse sotto la guida della presidente Laura De Mola, include anche le gare del Campionato Italiano Le Bicilindriche e del Challenge Nazionale Assominicar, che porteranno in pista 39 Fiat 500 e 126, incluse le versioni Giannini da 700 cc.

Grande attesa anche per la 19ª edizione del Trofeo Vip, che vedrà scendere in pista 11 personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più noti: Jimmy Ghione, già esperto del circuito, e i colleghi Francesca Brambilla, Roberta De Santis, Stefano Masciarelli, Patrizia Pellegrino, Raffaello Tullo, Savino Zaba, Manuela Nicolosi, Stefano Maniscalco, Luigi Mastrangelo e l’assessore regionale Fabiano Amati. Le vetture utilizzate saranno le Volkswagen Lupo messe a disposizione da Epta Motorsport.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà l’attore Christopher Lambert, che ha accettato l’invito della presidente De Mola e seguirà da vicino le gare del weekend, compreso il Trofeo Vip.

L’edizione 2024 sarà inoltre dedicata alla memoria di Pietro Genuardi, attore e concorrente affezionato della Fasano-Selva, scomparso recentemente. A rappresentarlo, sarà presente la moglie Linda Ascierto, in un gesto di omaggio condiviso da tutto il paddock.

Settantanove anni dopo la prima edizione disputata nel 1946, la Coppa Selva di Fasano continua a rappresentare un simbolo della passione motoristica pugliese. Un tracciato storico, modernizzato ma fedele alla sua essenza, con le sue curve leggendarie – la “Cesaretta”, la “Madonnina”, la “Juppa” – rese ancora più tecniche da chicane e rotatorie inserite negli ultimi anni. Il dislivello complessivo è di 257 metri, con una pendenza media del 4,7%.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author