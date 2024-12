Futsal U19/M, Audace Monopoli travolge Grimal Barletta

In un sabato senza Serie A2, la Kredias Audace Monopoli Under 19 si prende la scena rifilando un clamoroso 13-1 al Grimal Futsal Barletta, in una partita dominata dai ragazzi di mister Lamanna.

Gli ospiti sorprendono inizialmente con un’autorete che li porta in vantaggio, ma la reazione dei gialloblù è devastante: 6-1 già alla fine del primo tempo. Nella ripresa, l’Audace dilaga ulteriormente segnando altre sette reti senza mai correre pericoli.

Protagonisti del festival del gol Cascione e Messa, entrambi autori di una tripletta, seguiti dalle doppiette di Tateo e Michele Centrone, e dai sigilli di Napoletano, Vittorio Centrone e Totaro.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo match del girone di andata e del 2024: domenica prossima contro la Diaz Bisceglie, in palio il secondo posto solitario, sempre alla Tensostruttura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author