Futsal B/M: Bernalda è salvo, ma ora sogna i playoff

Una vittoria arrivata in modo inaspettato, ma decisiva: il Bernalda Futsal ha conquistato la salvezza matematica senza nemmeno scendere in campo, approfittando del forfait della Diaz Bisceglie per assenza del medico, figura obbligatoria da questa stagione. A commentare il momento è il capitano Mario Gallitelli: “Il successo di sabato è stato sorprendente, ma ci ha regalato la serenità giusta per affrontare al meglio l’ultima giornata”.

Speranze playoff ancora vive

Nonostante la salvezza già acquisita, il campionato del Bernalda non è finito: “Se l’Aradeo dovesse perdere e noi dovessimo battere il Soverato potremmo accedere ai playoff – spiega Gallitelli -. È difficile, ma non impossibile. Loro hanno già vinto il campionato e potrebbero arrivare a PalaCampagna meno motivati, anche se parliamo di una squadra molto forte. All’andata però siamo stati capaci di espugnare il loro campo: nulla è precluso”.

Bilancio positivo, con orgoglio lucano

Tempo di bilanci anche per il capitano, a prescindere dall’esito dell’ultima sfida: “Siamo soddisfatti, abbiamo centrato la salvezza con un gruppo composto quasi interamente da ragazzi locali e molto giovani. Questo deve essere un orgoglio per tutta la società e un punto di partenza per il futuro”.

Sabato il verdetto finale

Gallitelli chiude con un messaggio chiaro: “La monetina della fortuna ha girato dalla nostra parte. Ora vogliamo giocarci fino in fondo anche questa ultima possibilità: ci faremo trovare pronti per provare a battere il Soverato e inseguire il sogno playoff. Poi, occhi puntati sull’Aradeo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author