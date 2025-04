Futsal A2/M Elite, New Taranto: obiettivo vittoria nel derby con Giovinazzo

Rush finale per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Élite. Con quattro giornate ancora da disputare e dodici punti in palio, la formazione ionica punta al miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. Nel pomeriggio di sabato 4 aprile, alle 15, al PalaMazzola (ingresso gratuito) i rossoblù affronteranno il Defender Giovinazzo nella 23a giornata, in un derby che si preannuncia ricco di insidie.

Terzi in classifica con 39 punti, i ragazzi di mister Tomassini vogliono subito riscattare il pareggio (1-1) con il Cus Molise e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Bilancio positivo fin qui per Taranto: 11 successi, 6 pari e 3 sconfitte.

Il Giovinazzo, ottavo con 27 punti, è ancora in corsa per i playoff e arriva galvanizzato dal 3-3 in rimonta contro l’Academy Pescara. La squadra barese, però, dovrà fare a meno degli squalificati Palumbo e Marolla.

«Con il Molise ci è mancato qualcosa, ora vogliamo reagire – ha dichiarato il laterale rossoblù Lorenzo Giannace -. Affrontare il Giovinazzo sarà difficile, ma dobbiamo restare concentrati e sfruttare la spinta del nostro pubblico. Vogliamo chiudere al meglio la regular season».

Il match sarà diretto da Ionut Cristea (Albano Laziale) e Fortunato Zangara (Roma 2), cronometrista Antonio Vania (Barletta). Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

