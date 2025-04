Futsal A/M: Manfredonia ko a Torino, ora sfida salvezza col Benevento

Sconfitta amara, ma prevedibile per il Vitulano Drugstore Manfredonia, superato 8-6 dalla L84 Torino nella 24ª giornata di Serie A di futsal. Al PalaMaggiore di Leinì, i padroni di casa si sono dimostrati superiori per gran parte dell’incontro, ma i sipontini hanno avuto il merito di non mollare mai, sfiorando una clamorosa rimonta. Ora però ogni punto è vitale nella corsa salvezza: sabato 5 aprile alle ore 17:00 al PalaScaloria arriva il GGTeamWear Benevento, in un match che può valere una stagione.

La partita: Cuzzolino e Braga devastanti, ma i garganici reagiscono

Dopo un palo clamoroso colpito da Canal, il Manfredonia si spegne e la L84 sale in cattedra con il talento di Cuzzolino e la fisicità di Braga. I due firmano cinque gol nei primi tre quarti di gara, con Murilo che punisce anche il portiere di movimento ospite per un pesante 6-1.

Quando la partita sembrava finita, i garganici rispondono con orgoglio: Canal accorcia, Siqueira riallunga, ma poi arrivano i gol di Lucho, Giannattasio e ancora Canal che portano il punteggio sul 7-5, riaccendendo le speranze. Murilo chiude i conti con l’ottava rete torinese, rendendo vano il forcing finale.

Debutto in Serie A per Fiotta, spazio ai giovani dell’Academy

In un match difficile, mister Moura ha comunque trovato spazio per far crescere i giovani: minuti in campo per Manzella e Nenna, talenti della Futsal Academy, ed esordio in Serie A per il portiere Alessandro Fiotta, premiato dopo anni di sacrifici nelle categorie inferiori.

Biglietti in vendita per Manfredonia-Benevento

La società ha annunciato la prevendita dei biglietti per la sfida di sabato 5 aprile contro il GGTeamWear Benevento, valida per la 25ª giornata di Serie A. I tagliandi (5 euro) sono disponibili fino alle 16:00 presso il Sunrise Bar Caffetteria (Viale Michele Magno 37) e successivamente al botteghino del PalaScaloria fino a esaurimento.

Formazioni

L84 Torino: Rescia, Tuli, Siqueira, Josiko, Braga, Cuzzolino, Coco W., Pasculli, Murilo, Mendes, De Rienzo, Raguso. All. Paniccia

Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal, Ainsa, Djelveh, Nenna, Fiotta, Guerra. All. Moura

Marcatori:

3’19” pt, 10’47” pt, 8’25” st Cuzzolino (L84)

6’24” pt, 13’21” pt Braga (L84)

15’12” pt, 18’05” st Murilo (L84)

11’20” st, 15’23” st Canal (M)

11’54” st Siqueira (L84)

14’13” st Lucho (M)

16’02” st Giannattasio (M)

Ammoniti: Barbieri, Ronaldo (Manfredonia); Raguso (L84)

