Emiliano: “Aeroporto di Brindisi motore di sviluppo”

Michele Emiliano. presidente della Regione Puglia, ha partecipato all’avvio dei lavori di ampliamento dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto del Salento, definendolo “motivo di orgoglio e soddisfazione in ambito turistico ed economico – ha dichiarato -. Sostiene lo sviluppo di un’area molto vasta che copre le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Durante la mia presidenza lo scalo è completamente cambiato: si è triplicato. I numeri dimostrano il buon lavoro di Aeroporti di Puglia e del presidente Vasile”.

Nel corso della stessa visita, Emiliano ha espresso forte preoccupazione per il rischio di deindustrializzazione del territorio brindisino: “Ci opponiamo in tutti i modi alla chiusura di strutture strategiche come il cracking di Versalis. Stiamo lottando per salvare anche le aziende collegate, che rischiano di spegnersi a catena”.

Il governatore ha poi ribadito la necessità di investimenti e fiducia nel territorio: “Brindisi merita riconoscenza per i sacrifici fatti. Speriamo che i nostri sforzi non vengano vanificati da scelte miopi del governo. Non si può smantellare un asset strategico come Versalis per un temporaneo squilibrio nei conti, in gran parte causato dal caro energia che colpisce tutte le imprese italiane”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author