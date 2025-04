Padel B/F, Brindisi sogna in grande: Guinart debutta in casa contro Perugia

Domenica 6 aprile sarà una giornata speciale per il Bellaria Padel Brindisi, capolista del girone di Serie B femminile. Nella quarta giornata di campionato, le brindisine affronteranno in casa il Fastweb Perugia, ma gli occhi saranno tutti puntati sull’atteso esordio casalingo della fuoriclasse spagnola Marina Guinart, ex numero 20 al mondo.

Alta 182 cm e dotata di una tecnica raffinata abbinata a una potenza fisica impressionante, la mancina catalana rappresenta un vero colpo per il club brindisino. Mai prima d’ora una giocatrice di tale livello aveva indossato una maglia di una squadra della città, alimentando grande entusiasmo tra i tifosi e l’ambiente sportivo locale.

Percorso netto finora per Brindisi

La formazione capitanata da Maria Cascella arriva all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie in altrettante giornate, senza aver concesso un solo punto alle avversarie. Una nuova affermazione contro Perugia, che può contare sull’argentina Brito come giocatrice di punta, potrebbe già garantire al Bellaria la qualificazione matematica alla fase successiva con due giornate di anticipo.

Tutti al Bellaria Padel Center

La gara si giocherà al Bellaria Padel Center di via Appia 262, con inizio previsto alle ore 10:00. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube Padelexperience, con la telecronaca di Francesco Guadalupi e contributi tecnici da giocatrici e dirigenti.

