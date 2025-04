Atletica Conversano, weekend da protagonisti per Bari e Manco

Prestazioni da incorniciare per Alessio Bari e Giovanni Manco, unici due atleti dell’Atletica Conversano scesi in gara nell’ultimo fine settimana, ma capaci di lasciare il segno in due appuntamenti podistici di rilievo.

Bari vola a Parigi

Alessio Bari ha rappresentato i colori gialloneri alla mezza maratona “La Grande Course RATP du Grand Paris”, disputata nella capitale francese. L’atleta conversanese ha percorso i 21 km del tracciato con una media di 3:54 al chilometro, chiudendo la gara in circa 1h22’. Un risultato brillante, ottenuto lungo un suggestivo percorso che ha toccato alcuni dei luoghi più iconici di Parigi: partenza dall’Ippodromo di Vincennes, passaggio per i punti strategici della città e arrivo allo Stade de France, tempio del calcio mondiale.

Manco trionfa a Canosa

Parallelamente, Giovanni Manco ha conquistato il primo posto nella categoria SM70 alla Diomediade di Canosa, seconda prova del campionato regionale CorriPuglia. Nonostante il maltempo, Manco ha completato la gara in circa 49 minuti, confermando l’ottimo stato di forma degli ultimi mesi. Applausi anche per Vito Sardella, coach dell’Atletica Conversano, ottavo assoluto e primo nella SM50.

Prossimi impegni: Vivicittà e Milano Marathon

Domenica prossima l’attenzione si sposterà su due eventi di rilievo: la Vivicittà di Bari, terza tappa del circuito “Terra di Bari”, con partenza dal Parco 2 Giugno, e la Milano Marathon, dove l’atleta conversanese Domenico Trovisi sarà tra i circa 35mila partecipanti. Reduce da mesi di preparazione e fresco di compleanno, Trovisi è pronto a mettersi alla prova nella maratona lombarda.

