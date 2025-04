Futsal A2/M – Castellana chiude col derby: Bitonto per l’ultimo sorriso

Ultima fermata, poi i titoli di coda. Il Castellana C5 chiude la sua storica prima stagione in Serie A2 con il derby contro il Futsal Bitonto (sabato ore 18, Pala Valle d’Itria). I biancoblù di mister Rotondo hanno già raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo e vogliono congedarsi con una prova di orgoglio davanti al proprio pubblico.

Il Bitonto arriverà con l’obiettivo di superare il Soverato e conquistare la vetta, ma il Castellana – pur con qualche assenza – non ha intenzione di fare da comparsa. Il rientro in campo di Ritorno e Satalino rappresenta un segnale incoraggiante, mentre restano in dubbio le condizioni di Achille e Chiantera. All’andata finì 7-2 per i neroverdi, ma stavolta la motivazione è diversa: chiudere al meglio una stagione già entrata nella storia del club.

