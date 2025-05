Mesagne, fuori strada con il trattore: ferito un uomo

MESAGNE – Alla guida del suo trattore ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato fuori strada. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per tirar fuori il poveretto, un agricoltore del posto, rimasto incastrato sotto la trattrice per essere quindi affidato al personale del 118 per le cure del caso, prima del trasporto in ospedale, al “Perrino” di Brindisi in codice giallo. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino.

