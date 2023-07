Barletta Calcio, presentati in quattro. Pavarese: “Difesa e centrocampo ok”

BARLETTA – Il Barletta presenta al Puttilli quattro dei volti già annunciati nel corso dei giorni scorsi. Max Marsili, Vito Lacassia e gli under Ruggiero Sapri e Giuseppe Venanzio saranno agli ordini di Ciro Ginestra a partire dal raduno del 31 luglio. Annunciato anche Pino Curci nelle vesti di responsabile scouting.

Difesa e centrocampo al completo, stando alle parole di Luigi Pavarese. Restano in ballo i nomi di Lobosco e Schiavi, mentre è in fase avanzata la trattativa con Duilio Evangelista, trequartista ex Pistoiese e Avellino. Attese novità anche in attacco. Mercoledì pomeriggio la firma in sede di Antonio Caputo, ma si punta ad una figura proveniente dalla Lega Pro con trascorsi in Serie A.

Non prima di giovedì pomeriggio attesi riscontri sulla campagna abbonamenti. Confermata l’amichevole del 6 agosto al Puttilli contro l’Avellino. Il 10 agosto c’è invece il Molfetta, il 12 la Primavera del Bari.

