Fc Matera, ora testa all’Ugento: da valutare un centrocampista

Dopo la preziosa vittoria di Angri, il Matera volta pagina e pensa alla prossima sfida interna contro l’Ugento. Sarà l’ultima partita dell’anno solare per i biancoazzurri, con l’intenzione di allungare la striscia di vittorie per rimanere ancorati alla zona promozione.

La sfida contro la squadra salentina non sarà assolutamente semplice come recita la classifica. Il Matera, da parte sua può contare su un momento davvero importante dove che il tecnico Torrisi sembra aver trovato il bandolo della matassa, complice anche i rinforzi arrivati dal mercato. E da questo punto di vista, nelle prossime ore non sono esclusi altri movimenti in entrata ed in uscita.

In ogni caso, si lavora sul campo. Da valutare alcune pedine che sono uscite malconce dalla sfida del Novi. A cominciare dal centrocampista Tasana, il suo impatto sulla squadra biancoazzurra è stato davvero prezioso. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. In attacco, in attesa di capire il futuro di Citro, il tecnico Torrisi si gode i neo-acquisti Cavallo e Kernezo, arrivati la scorsa settimana.

