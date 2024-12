Virtus Francavilla, si va verso la conferma di Ginestra: le ultime

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla va avanti con Ciro Ginestra. Dopo 48 ore di riflessione e tutte le valutazioni del caso, ritenute necessarie considerato il momento delicato con le ultime due sconfitte consecutive e il primato perso in classifica, il presidente Antonio Magrì ha deciso di confermare l’attuale allenatore e ribadirgli fiducia.

È stato un martedì pomeriggio all’insegna anche di un confronto tra il numero uno biancazzurro e la squadra, che – senza Ginestra – si è allenata agli ordini del preparatore atletico. Ai calciatori è stato chiesto di ritrovare immediatamente la rotta smarrita negli ultimi 180’, di spingere più di quanto fatto fin qui e maggiori responsabilità. Parallelamente è stato tracciato anche un punto sul mercato, che vedrà arrivare in biancazzurro ulteriori rinforzi per ritentare l’assalto al primato in classifica, che dista ora tre lunghezze.

Avanti uniti, compatti e, dopo il brivido di una rottura, probabilmente anche più forti di prima: dopo due giorni di rumors, sensazioni contrastanti e riflessioni, la Virtus Francavilla volta pagina. E adesso parola al campo: domenica arriva il Nardò alla Nuovarredo Arena, restano tutti – calciatori compresi – sotto esame: un altro passo falso non è consentito.

