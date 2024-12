Ufficiale: Nardò, firma Piccioni. La punta: “Piazza calorosa”

Come annunciato nelle ultime ore da Antenna Sud, è arrivata anche la firma di Gianmarco Piccioni con il Nardò. L’attaccante di San Benedetto del Tronto, dunque, è una nuova pedina a disposizione del tecnico De Sanzo in vista della seconda parte di stagione.

“Presto sarò a disposizione della squadra e del mister che conosco avendolo già avuto ad Acireale e con il quale ho un ottimo rapporto. Conosco questa piazza storica e calorosa, avendola affrontata da avversario e non vedo l’ora di scendere in campo al Giovanni Paolo II di Nardò”, ha commentato il neo attaccante sui canali ufficiali del club granata dopo aver firmato con i salentini questo pomeriggio.

Piccioni, proveniente dal Roma City, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Acireale, Matera, Nocerina e Fidelis Andria. Adesso, metterà i suoi gol a disposizione del Nardò, ancora in corsa per un posto play off in questa stagione.

