Circolo della Vela Bari in mare per la lotta contro il tumore al seno

Quaranta barche in mare per la veleggiata Komen e la prevenzione

Il Circolo della Vela Bari ha celebrato una giornata all’insegna della solidarietà e della passione per il mare con la veleggiata in favore della Susan G. Komen, associazione impegnata nella prevenzione e nella cura del tumore al seno.

Circa quaranta imbarcazioni, da 6.50 a 15 metri, si sono sfidate lungo un percorso di otto miglia con due giri di boa, approfittando delle ottime condizioni meteo: una brezza da greco al mattino e un vento di levante fino a 14 nodi hanno permesso il regolare svolgimento dell’evento, conclusosi entro le ore 15.

Siamo entusiasti del successo della veleggiata di quest’anno e continueremo a promuovere la prevenzione coinvolgendo sempre più appassionati e sostenitori”, ha commentato il vicepresidente nautico Roberto Ranito.

Nel pomeriggio, nei saloni del Circolo, si è svolta la cerimonia di premiazione. Le imbarcazioni sono state suddivise in cinque categorie con tre riconoscimenti ciascuna: primo classificato, primo classificato con timoniera donna, e primo equipaggio composto al 100% da donne.

Nella categoria Alpha (6.50–8.50 m), ha vinto “Sestelemento” di Alessandro Inviti (CN Bari), premiata anche per la timoniera Stefania Basile. Tra gli equipaggi femminili, riconoscimento a “Aspetta che vengo” di Elena Manzari (CC Barion).

Per la categoria Bravo (8.51–10.50 m), doppio premio per “Faust x2” di Piana Sailing (CN Bari), guidata da Elisabetta Lamorgese.

Nella categoria Charlie (10.51–12 m), primo posto per “Fra Diavolo” di Saverio Scannicchio (LNI Bari), con premio per timoniera donna a “Wild Spirit” di Camillo De Palma (CV Bari) condotta da Paola Lavermicocca. Premi speciali anche per “Lillybone” di Domenico Damiani (CV Bari), prima al traguardo con alta presenza femminile, e per “Linda” di Roberta Scarano (CUS Bari), interamente al femminile.

In categoria Delta (12.01–13.50 m) è stata premiata “Obelix I” di Giuseppe Ciaravolo (CUS Bari) con Marta Lettieri al timone.

Nella categoria Echo (13.51–15 m), successo per “Albatros” di Alberto Lorusso (CUS Bari), condotta da Giorgia Strambelli (CN Bari).

Nel corso della premiazione sono stati estratti a sorte anche premi messi a disposizione dai supporter dell’iniziativa, tra le imbarcazioni che hanno contribuito con una donazione alla Susan G. Komen.

Partono i corsi estivi

A completare l’impegno del Circolo per la promozione dello sport e della cultura del mare, sono in partenza anche i corsi di vela estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, in programma dal 9 giugno al 1° agosto.

Otto settimane, durante le quali i partecipanti saranno seguiti da istruttori FIV qualificati, per apprendere i fondamenti della vela attraverso teoria, esercizi di acquaticità e navigazione. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: 08.30–13.00 oppure 08.30–16.00. I corsi sono suddivisi per età (6–9 e 10–13 anni) e livello (iniziazione o perfezionamento).

Il calendario prevede sessioni dal 9 al 13 giugno, 16-20, 23-27 giugno, 30 giugno-4 luglio, 7-11, 14-18, 21-25 luglio, con chiusura dal 28 luglio al 1° agosto.

Per le uscite in barca è raccomandato un abbigliamento adeguato: costume, maglietta, cappellino, scarpe da mare chiuse (no infradito), crema solare, asciugamano e abiti di ricambio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo allo 080.5216234 o scrivere a scuolavela@circolodellavelabari.it, richiedendo di parlare con un istruttore del CV Bari.

