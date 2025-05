Malamovida all’Umbertino a San Nicola, parla il presunto organizzatore

BARI – “Chiedo scusa ma non merito una denuncia penale”. Così Antonio Nettis, il ragazzo presunto organizzatore della notte karaoke la sera di san Nicola tra via Cognetti e via Abbrescia, nel quartiere Umbertino di Bari. L’episodio scatenò la rabbia dei residenti che hanno denunciato tutto sui social e che vedono così il ritorno della malamovida nella zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author