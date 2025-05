Barletta, scontro tra due auto e autocisterna: un morto, tre feriti gravi

L’impatto è stato particolarmente violento: la vittima è stata sbalzata fuori dall’auto

È di una persona deceduta e tre feriti gravi il bilancio dello scontro avvenuto nella mattinata di giovedì 22 maggio lungo la strada statale 93, che collega Barletta a Canosa di Puglia.

Secondo una prima ricostruzione, nello schianto sono rimasti coinvolti tre veicoli: due automobili e un’autocisterna. L’impatto è stato particolarmente violento e una delle persone a bordo sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Purtroppo, nonostante il rapido intervento del personale del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

I tre feriti, tutti in condizioni gravi, sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati in ospedale in codice rosso.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, mentre il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti sono proseguite per tutta la mattinata.

