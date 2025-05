Latiano: festa grande per i 100 anni di nonno Angelo Dellomonaco

LATIANO- Un secolo di storia per nonno Angelo- per tutti affettuosamente Gino- che ha spento le sue prime 100 candeline. Una vita dedita all’agricoltura, alla famiglia e agli amici del Circolo Bartolo Longo. Una vita in cui, durante il servizio militare, ha detto “no” agli orrori della guerra. Nonno Gino ha festeggiato nel suo luogo del cuore alla presenza del sindaco, Mino Maiorano, di figli e nipoti, e degli affetti di sempre

