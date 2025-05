Lazio-Lecce, nessuna limitazione per il settore ospiti dell’Olimpico

L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’odierna riunione del G.O.S. e della ridefinizione delle misure organizzative adottate in precedenza dalle competenti Autorità per la gara Lazio vs Lecce, a partire dalle ore 15:00 di oggi la prevendita dei tagliandi del settore Ospiti sarà abilitata anche a favore dei tifosi non aderenti al programma di fidelizzazione “US Lecce Card”. Sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso fino alle ore 19.00 di sabato 24 maggio. I 5600 posti del settore ospiti dell’Olimpico saranno tinti di giallorosso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author