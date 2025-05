Serie B: Bari, scadenze e ritorni: estate di valutazioni tra prestiti e contratti

Arriva il 30 giugno e per molti calciatori del Bari sarà tempo di far ritorno alle rispettive società. Da Radunovic a Mantovani, da Obaretin fino a Maggiore, Favasuli, Oliveri, Lasagna, Bonfanti, Falletti, Favilli e Simic: per questi ultimi due, che andranno a scadenza, si potrà discutere di un eventuale nuovo contratto. La situazione di partenza sarà piuttosto ingarbugliata.

Se da una parte ci sarà da parlare con almeno 4-5 elementi per una possibile permanenza, dall’altra si dovrà valutare il ritorno dei giocatori rientranti dai prestiti, previsto tra poco più di un mese.

Il primo è Aurelien Scheidler, che quest’anno al Dender ha chiuso con 9 reti tra le due fasi del campionato. Uno score che potrebbe spingere il club belga a esercitare il diritto di riscatto, generando una plusvalenza per il Bari.

Non sarà riscattato dalla Sampdoria, invece, Giuseppe Sibilli. Il trequartista, nonostante 2 gol e 2 assist in 13 presenze, non è riuscito a evitare la retrocessione dei blucerchiati e dovrebbe tornare alla base, così come Emmanuele Matino, sceso in Serie C con il Cittadella dopo sei mesi, sei presenze e 379 minuti.

Da valutare anche le posizioni di Karlo Lulic (24 gare e 4 gol con il Sarajevo nella Serie A bosniaca), Giacomo Manzari (4 apparizioni con la Carrarese nella seconda parte di stagione), Ismail Achik (decisivo per il passaggio in semifinale playoff di serie C con il Cerignola), il giovane Chukwu (diviso tra Empoli e Novara) e gli altri prospetti Colangiuli, Lops, Onofrietti, Manè e Faggi.

Sarà un’estate lunga. Ma prima di parlare di mercato, bisognerà sciogliere i nodi legati ad allenatore e direttore sportivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author