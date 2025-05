Trani, Al Bano racconta la sua vita con “Il Sole Dentro”

Una pioggia leggera non ha fermato il pubblico accorso a Trani per incontrare Albano Carrisi, ospite d’eccezione sul suggestivo porto turistico della città, per la presentazione del suo nuovo libro “Il Sole Dentro”, scritto con Roberto Allegri e pubblicato da Mondadori. L’appuntamento, inizialmente previsto presso il locale “Il Vecchio e il Mare”, è stato spostato all’ultimo momento a causa del maltempo, ma la voglia di ascoltare uno dei simboli della musica italiana ha superato ogni ostacolo.

L’evento è stato aperto dal saluto del sindaco Amedeo Bottaro e dall’intervento di Elena Brulli, presidente dell’associazione promotrice dell’incontro: «Questo libro è una testimonianza potente di resilienza, passione e verità. Al Bano – ha detto l’organizzatrice – è l’esempio vivente di come si possa affrontare ogni difficoltà con determinazione e fede».

Il pubblico è stato guidato attraverso aneddoti, emozioni e momenti salienti della vita di Carrisi, narrati nel volume. «Il sole dentro è un libro-verità – ha raccontato Al Bano – nato dal bisogno di raccontarmi con sincerità. Scrivo da quando ero ragazzo e continuo a farlo. Ogni canzone è come una pagina di diario, e tutte mi appartengono».

Non è mancato il riferimento alla fede, filo conduttore del racconto: «Anche nei momenti più bui, la fede è stata una luce. Può allontanarsi, ma poi torna. Ed è allora che riscopri davvero il senso profondo delle cose».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author