Francavilla Fontana, auto in fiamme in periferia: s’indaga

FRANCAVILLA FONTANA – Sono ancora tutte da accertare le cause che all’alba di oggi hanno innescato l’incendio di un’auto parcheggiata sulla pubblica via, in periferia, a Francavilla Fontana, nei pressi delle strade provinciali che collegano la Città degli Imperiali a San Vito dei Normanni e San Michele Salentino. Il mezzo, una Renault Megane di proprietà di un residente della zona, è andato completamente distrutto dalle fiamme, poi spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento sul posto con i carabinieri della compagnia di Francavilla. Per fortuna, nessuno si è fatto male e le fiamme, grazie al lavoro del 115, sono state circoscritte. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude la matrice dolosa.

