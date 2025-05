Mesagne: corso di formazione sulla creatività digitale

MESAGNE- Il 23 e 24 maggio si terrà nella biblioteca comunale “Granafei” il corso di formazione dal titolo “CREATIVITÀ DIGITALE: CREARE, CONDIVIDERE, ISPIRARE”, un’opportunità formativa del Fondo Antonio Scalera. Formatore sarà David Del Carlo docente latino e materie letterarie presso il Liceo Lorenzini di Pescia (Pistoia) sperimenta coi suoi studenti le nuove tecnologie. Il corso di formazione “CREATIVITÀ DIGITALE: creare, condividere, ispirare” rappresenta un’opportunità per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, inserita nel prestigioso programma formativo del Fondo Antonio Scalera. Istituito per volontà di Antonio Scalera, direttore didattico di Mesagne attivo fino agli anni ’70 e sostenitore appassionato dell’innovazione pedagogica, il Fondo è gestito dal Comune di Mesagne e dalla Biblioteca Comunale con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza educativa attraverso l’arricchimento della Biblioteca “Granafei” e l’organizzazione di percorsi formativi d’avanguardia per i docenti.

Questo corso, articolato in 10 ore di formazione in presenza presso la Biblioteca Comunale Granafei nei giorni 23-24 maggio 2025, offre un approccio pragmatico alle metodologie attive e agli strumenti digitali per sviluppare la creatività in ambito didattico.

Un’occasione preziosa e moderna per 25 docenti che desiderano rinnovare la propria didattica attraverso strumenti digitali innovativi, sperimentando in prima persona format e attività facilmente adattabili a diverse discipline e contesti educativi.

