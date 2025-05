Foggia, infortuni sul lavoro: situazione in peggioramento

Foggia – I dati sugli infortuni sul lavoro nella provincia di Foggia parlano di una situazione emergenziale in netto peggioramento, con un aumento sia dei decessi che dei casi non mortali. Motivo per il quale serve un impegno e sforzo maggiore e in parallelo sotto un duplice fronte, quello imprenditoriale e quello istituzionale, come sottolineato dal prefetto di Foggia in occasione e del tavolo istituzionale svoltasi nelle scorse ore coinvolgendo tutti le parti interessate e competenti in materia⤵️🎤

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts